Robot de Cenare promete devolver movilidad a pacientes con problemas de rodilla

El Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) integró a su sala de operaciones un robot asistente llamado “Rosa”, diseñado para apoyar a los cirujanos en procedimientos ortopédicos, especialmente en casos de osteoartritis de rodilla y reemplazos articulares.

La tecnología ya se aplicó en tres cirugías iniciales, todas con resultados favorables para los pacientes, según informó el centro médico (ver video adjunto de Telenoticias).



Gerardo Coto Vargas, jefe de Cirugía del Cenare, destacó que el robot aporta precisión milimétrica durante las intervenciones, lo que puede traducirse en una recuperación más funcional y, en consecuencia, una mejora en la movilidad.



El cirujano ortopedista Isaac Felipe Fonseca Hidalgo explicó que el asistente robótico realiza un mapeo de la rodilla, define referencias anatómicas y guía los cortes óseos necesarios durante la operación. Todo el proceso se efectúa bajo la supervisión constante del equipo médico.



La osteoartrosis es una enfermedad degenerativa conocida como “desgaste” del cartílago, la cual provoca dolor y limita la movilidad, afectando la calidad de vida de quienes la padecen.

La incorporación de esta tecnología busca ofrecer tratamientos más precisos y menos invasivos, con beneficios potenciales en la recuperación.

