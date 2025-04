Robert Arias recibió una oferta que enciende las alarmas sobre el posible amaño de partidos

El gerente deportivo del Pérez Zeledón, Robert Arias, relató una situación que debe encender las alarmas antes el posible amaño de partido en el fútbol nacional

“Yo lo que recibí fue una llamada. Yo venía saliendo de Liberia junto con Minor que estábamos en cuerpo técnico allá. Recibí una llamada de un número que no conocía y simplemente me dijeron, ‘ya que estás desempleado, tenemos una opción de un equipo’. Me dijeron una cifra bastante buena como entrenador, pero vamos a tener que algunos resultados van a ser condicionados”, dijo Arias en Teletica Deportes Radio.

El generaleño no quiso entrar en detalles, pero asegura que se trataba de un equipo del Ascenso.

“Eso no va conmigo, con mis principios o la educación que mis papás me dieron. Prefiero trabajar en lo que sea antes de que prestarme para eso, entonces simplemente les dije: buscaron la persona equivocada”, añadió.

Las revelaciones de Arias en un semestre en que en el Ascenso se han presentado marcadores muy abultados.

Además, se dio a conocer que se investiga por un posible amaño un encuentro del Apertura.

Cabe recordar que en marzo del año anterior Puerto Golfito FC recibió una sanción de 10 años, junto a tres dirigentes por esta misma falta.