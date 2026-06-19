¿Riesgo para todos? Más de 400 mil vehículos sin revisión técnica 2026

Más de 135 mil vehículos están sin el marchamo 2026, esto según datos del Instituto Nacional de Seguros (INS). Además, más de 400 mil no tienen revisión técnica.

Empecemos con los datos del marchamo 2026. Aunque usted no lo crea, siete meses después de que se puso al cobro el derecho de circulación, 135.929 propietarios aún no lo pagan.

Entre los datos del INS sobresalen los cinco más morosos con el derecho de circulación 2026:

En primer lugar: Motos y bicimotos con un total de 63.951.

Le siguen los vehículos particulares con 54.992.

Los de carga liviana son en total 10.451.

Los de carga pesada, en cuarto lugar, con 2.352.

En el quinto lugar hay 1.327 autobuses sin el marchamo 2026.

A estos datos se suma otra estadística preocupante: Dekra asegura que 400.000 vehículos no han hecho la revisión técnica vehicular que les tocaba en el primer semestre del año.

Según Mario Durán, especialista en transporte urbano de la Universidad de Costa Rica, se puede partir de que en las calles pueden andar aproximadamente 300.000 vehículos sin revisión y esto significa un riesgo para todos, por los desperfectos mecánicos que pueden tener estos automotores sin inspección y por la contaminación ambiental que pueden producir al no tener revisión de las emisiones de gases.

El especialista hace un llamado a las autoridades. Apunta a que hacen falta más policías de tránsito para fiscalizar esta situación en carretera.

En lo que va del año han ocurrido más de 16 mil accidentes de tránsito y el perfil que más sobresale con heridos o fallecidos es el de los motociclistas.