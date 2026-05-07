Rey Felipe VI llega a Costa Rica para asistir al Traspaso de Poderes

El rey de España, Felipe VI, llegó la mañana de este jueves a Costa Rica para asistir al Traspaso de Poderes que se realizará este viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional.



La aeronave oficial del monarca aterrizó cerca de las 6:30 a.m. en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde fue recibido por el canciller costarricense, Arnoldo André, y el embajador de España en Costa Rica, Juan Ignacio Morro (ver video adjunto en la portada).



Felipe VI llega al país como uno de los invitados internacionales más destacados de la ceremonia de traspaso presidencial entre Rodrigo Chaves y Laura Fernández.



La Cancillería confirmó la participación de 89 delegaciones internacionales, entre representantes de 71 países y 18 organismos internacionales. Además de España, otros países que enviarán delegaciones de alto nivel son Israel, Países Bajos, El Salvador, Panamá, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Chile y Curazao.



El rey español mantiene una estrecha relación con las ceremonias de investidura en Costa Rica. Desde 1998 ha participado en los traspasos de poder de los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Óscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves.



Con su presencia en la investidura de Laura Fernández, esta será la octava ocasión en que Felipe VI asiste a una toma de posesión presidencial en Costa Rica.



La Casa Real española destacó en un comunicado que Fernández se convertirá en la segunda mujer en asumir la Presidencia de Costa Rica.



El monarca español nació el 30 de enero de 1968 en Madrid y asumió el trono en junio de 2014, tras la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos I. Está casado con la reina Letizia Ortiz y es padre de la princesa Leonor de Borbón y la infanta Sofía de Borbón.



El avión en el que viajó el rey es un Airbus A310 perteneciente al Ala 45 del Ejército del Aire de España, unidad encargada del transporte oficial de la familia real y altos funcionarios del gobierno español. La aeronave, adquirida en 2003 a Air France, tiene capacidad para hasta 80 ocupantes y autonomía suficiente para vuelos transatlánticos.



El fuerte dispositivo de seguridad desplegado en San José y alrededores del aeropuerto también responde a la llegada de otros líderes internacionales. Durante este jueves está prevista la llegada del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y del mandatario de República Dominicana, Luis Abinader.



Asimismo, el presidente de Israel, Isaac Herzog, arribó al país la noche del miércoles como parte de una gira oficial por Centroamérica.







