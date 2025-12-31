Reversibilidad en Ruta 27 vendrá con importante reducción en límites de velocidad

La velocidad máxima para transitar durante los operativos de reversibilidad que tendrá la Ruta 27 en los cuatro domingos de enero será de 60 kilómetros por hora.

Así lo recordó este miércoles la concesionaria Globalvía.

“Acatando la recomendación de Ingeniería de Tránsito del MOPT, la velocidad máxima permitida durante este operativo será de 60 km/h, de manera que, la concesionaria cambiará temporalmente la señalización vertical de la ruta y se contará con operativos de control de velocidad por parte de la Policía de Tránsito”, aseguró la empresa.

La reversibilidad en estos cuatro domingos busca atender el enorme flujo vehicular que se espera durante el venidero mes, cuando miles de familiares regresarán al Valle Central luego del periodo de vacaciones de fin de año.



Los operativos se realizarán desde la 1 p. m. y hasta las 7 p. m. de los domingos 4, 11, 18 y 25 de enero. La reversibilidad efectiva será de 2 p. m. a 6 p. m.

Esa diferencia entre el horario de cierre y la reversibilidad responde a los procesos de cierre y apertura de vías para garantizar la seguridad de los conductores.