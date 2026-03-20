Reubican a cocodrilo de casi tres metros que apareció en alcantarilla de Tamarindo

Un cocodrilo de casi tres metros de largo fue reubicado tras ser encontrado en una alcantarilla en el centro de Tamarindo, Guanacaste (ver video adjunto de Telenoticias).

La alerta la dio una vecina de la comunidad, quien notó la presencia del animal en la estructura de evacuación de aguas.

Guardaparques acudieron al sitio, capturaron al reptil y lo trasladaron hasta la cuenca del río Tempisque, donde fue liberado en condiciones seguras.

Expertos explicaron que en zonas costeras las alcantarillas suelen colocarse para evacuar aguas, pero en ocasiones son utilizadas por cocodrilos como refugio.

Las autoridades recomiendan evitar acercarse a aguas estancadas o desembocaduras, especialmente al amanecer o al atardecer, momentos en que estos animales están más activos.

Asimismo, sugieren consultar con lugareños sobre la presencia o avistamientos de cocodrilos en la zona antes de ingresar a cuerpos de agua.