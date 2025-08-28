Reto deportivo con corazón: 105 kilómetros por la esperanza de pacientes en Cartago

El triatleta nacional Bernal Fonseca se prepara para un desafío deportivo sin precedentes en el país: recorrer cinco medias maratones en cinco días consecutivos, acumulando 105 kilómetros con un propósito solidario. La iniciativa busca recaudar fondos y generar conciencia sobre la importancia de los cuidados paliativos para pacientes con enfermedades crónicas avanzadas o terminales.

La travesía, bautizada 105 kms con propósito, dará inicio el 10 de setiembre a las 6 a. m. en Lindora y finalizará en el centro de Cartago, punto simbólico al que Fonseca llegará tras completar cada una de las etapas.

La causa beneficiará directamente a la Asociación Caminemos Juntos (Ascaju), organización que brinda acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad en la Vieja Metrópoli.

“Este no es un reto personal, es un llamado colectivo. Siempre he creído que el deporte puede transformar realidades, y hoy quiero demostrar que correr también puede significar esperanza para quienes más lo necesitan”, afirmó Fonseca, funcionario de Televisora de Costa Rica.

El objetivo principal de la iniciativa es motivar a la ciudadanía a contribuir con la campaña solidaria mediante donaciones. La propuesta es sencilla: aportar ₡1.000 por cada metro recorrido a través de la plataforma www.yomeuno.com del BAC.





Además de la recaudación, el proyecto contempla transmitir la experiencia en tiempo real por medio de la cuenta de Instagram @bernal_fonseca. Posteriormente, la hazaña será documentada en un especial audiovisual que se presentará en TD+ y en el canal de YouTube @bernalfonsecaironman.

Fonseca recalcó que la meta es que cada kilómetro se convierta en un puente simbólico entre quienes pueden correr y quienes ya no tienen la posibilidad de hacerlo. Con ello, busca inspirar a empresas, instituciones y personas particulares a sumarse a esta causa solidaria.