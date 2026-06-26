Retiro de monedas de ₡5 desencadenó aumentos en transporte público del país

El retiro de circulación de las monedas de ₡5 a partir del próximo 1.° de julio desencadenó un aumento en los servicios de transporte público de todo el país.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) confirmó que la salida de esa moneda del mercado obligó a redondear las tarifas de buses, taxis, trenes y servicios de cabotaje, así como peajes.

En el caso de los autobuses, un 51,7% de las tarifas del país sufrirán ajustes. De estas, el 24,9% bajará ₡5 (1.197 tarifas) y el otro 26,8% aumentará ₡5 (1.288 tarifas).

En cuanto a los taxis, el cambio solo afectará al servicio adaptado para personas con discapacidad (banderazo, variable distancia, demora), los cuales registrarán un incremento de ₡5. Las tarifas de taxis tipo sedán y rural y de la base especial del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (taxis anaranjados) no cambian.

Los trenes, por su parte, tendrán aumentos en las rutas Estación del Pacífico – Belén, Indoor Club – Metrópoli III, Estación del Atlántico – Heredia y Estación del Atlántico – Cartago.

El resto de las rutas no experimentará cambios.

Para el servicio de cabotaje, las tarifas de adultos de las rutas Puntarenas – Paquera y para personas menores en la ruta Puntarenas – Playa Naranjo se mantendrán sin cambios.

En otras rutas, se aplicarán reducciones de ₡5. Este es el caso de la tarifa para personas adultas en la ruta Puntarenas – Playa Naranjo y para personas menores en la ruta Puntarenas – Paquera.

En el servicio de cabotaje menor, también se registran variaciones. Se reducirá ₡5 en la tarifa para personas menores en la ruta Isla de Chira – Costa de Pájaros, así como para todas las personas usuarias en las rutas Puerto Lindo – Barra del Colorado y Tortuguero – La Pavona. Por su parte, la ruta Periférica Tortuguero – San Francisco tendrá un aumento de ₡5.

Finalmente, los conductores que pasen por los peajes de la Florencio del Castillo tendrán reducciones de ₡5 en los cobros para vehículos livianos, lo mismo para autobuses y furgones en la carretera Braulio Carrillo.

Para el resto de las categorías vehiculares en ambas carreteras, las tarifas se mantendrán sin cambios.

En las carreteras General Cañas y Bernardo Soto se contemplaban ajustes, tanto al alza como a la baja, de ₡5; sin embargo, actualmente el cobro en estas rutas se encuentra suspendido por Conavi.

En la Ruta 27, la concesionaria Globalvía ya había anunciado una rebaja en varias de sus tarifas.