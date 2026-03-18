Retiran lirios del lago del Parque de La Paz

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) inició la limpieza de parte del lago sur del Parque de La Paz, con el fin de retirar los lirios que afectan el ecosistema.

Según el jefe de la unidad, ya se notificó a la empresa contratada para la limpieza del parque sobre la necesidad de atender también el lago norte, pues este espacio es fundamental para las aves que llegan diariamente al sector.

El bajo nivel de agua se debe a la época seca. Una quebrada subterránea alimenta el lago sur, cuyo rebalse llega hasta el lago norte.

La intervención busca preservar el equilibrio ambiental y garantizar que las especies que habitan en el parque cuenten con condiciones adecuadas.