Restricción vehicular nocturna no se aplicará a partir de este lunes

La restricción vehicular sanitaria quedó eliminada, en todo el territorio nacional, desde este lunes 7 de marzo. Es decir, ya no habrá limitaciones para circular en horario nocturno.

Sin embargo, la restricción vehicular dentro del anillo de Circunvalación, en San José, se seguirá aplicando por número de placa, de lunes a viernes, como antes de la pandemia.

Tome nota: los lunes no pueden circular las placas terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y los viernes 9 y 0. Los choferes que incumplan esta disposición se exponen a la multa habitual, que es de ₡23.936.

Los fines de semana no habrá limitación alguna y las motocicletas no tienen impedimento de tránsito ningún día. Además, la carta de restricción ya no podrá utilizarse.

La pandemia no ha terminado

Los expertos aseguran que la modificación de las medidas sanitarias no significa que la pandemia ya terminó.

Es cierto que los contagios de COVID-19 muestran una tendencia a la baja: el último corte del Ministerio de Salud indica que en el país hay 119.661 casos activos, además, se reportan 723 personas hospitalizadas en salón y 116 en Unidades de Cuidados Intensivos.





Sin embargo, cada ciudadano debe ser consciente del riesgo que está dispuesto a asumir.

Los profesionales en la salud aseguran que para lograr que los casos sigan disminuyendo, es necesario que los ciudadanos acudan al llamado a la vacunación y mantengan otras medidas como el lavado de manos y el uso de mascarilla.

Repase la información completa en los videos adjuntos.

