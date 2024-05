Restauranteros: “En lugar de perder ventas, vamos a perder por gastos que no vamos a ocupar”

Para un restaurante, prepararse para seguir operando con un apagón eléctrico puede tener un costo muy significativo, según la Cámara Costarricense de Restaurantes. (Cacore)

Según el presidente de la entidad, Mauricio Rodríguez, alquilar una planta para mantener funcionando un local ante un corte de electricidad puede costar hasta $1.000 diarios para un restaurante grande, como los de comida rápida; para un bar o pequeño restaurante, el valor del alquiler semanal puede rondar entre los 2 millones y 2 millones y medio.

Rodríguez asegura que la poca planificación y anticipación respecto a las horas en que se dejará de brindar el servicio y si finalmente será toda la semana o no, golpea el bolsillo de los agremiados.

"No estamos hablando de cualquier cosa, estamos sin poder planificar qué poder hacer para no perder las ventas. Al final, en lugar de perder en ventas, vamos a perder por gastos en algo que no vamos a ocupar", asegura el presidente de Cacore.