"Resguardan mejor la información": dice TSE sobre papeletas electrónicas para elecciones municipales

"Resguardan mejor la información" enfatizó Héctor Fernández, director del Registro Electoral del TSE, ante las dudas sobre la seguridad del voto electrónico . Según dijo, el chip incorporado a las papeletas va cifrado, por lo que no es posible verlo con un dispositivo electrónico convencional.

Detallando el procedimiento, explicó que los votantes usarán máquinas electrónicas ocultas, accediendo a la imagen de la papeleta en una pantalla táctil tras recoger una papeleta física con un chip de radiofrecuencia. Después de seleccionar sus opciones en la pantalla, los electores confirmarán su elección y presionarán "imprimir". Fernández subrayó que los electores podrán verificar la congruencia entre la pantalla y la papeleta impresa antes de salir del recinto y, posteriormente, deben salir con la papeleta doblada para garantizar el secreto del voto. En caso de fallo eléctrico, las máquinas cuentan con dos baterías, cada una con una autonomía de 12 horas sin electricidad. Después del cierre de los centros de votación a las 6 p.m, la Junta abrirá las urnas y presentará boleta por boleta ante el mismo dispositivo utilizado por el presidente de mesa como contador. Héctor Fernández aseguró que la máquina no almacena información, y el chip se utiliza para facilitar el conteo y el control del acta. La tecnología requiere que la máquina lea el chip a una distancia máxima de dos centímetros , asegurando la seguridad de la información. Además, el voto en pantalla protege el secreto del voto, ya que no es visible desde ángulos laterales.​

En respuesta a la posibilidad de duplicación de votos, Fernández aclaró que no es posible debido a que "el chip de cada papeleta será individual, por lo que una vez que la máquina lea el voto, no se podrá volver a leer".



Fernández confirmó que también se tendrán papeletas impresas convencionales en los centros de votación donde se implementará el plan piloto, como un plan de contingencia.



Sobre la decisión, Hernández explicó que es por un tema de riesgo, no de ahorro, ya que lo que buscan con este piloto es hacer más eficiente el conteo de votos y los tiempos en que se da la información a la población.