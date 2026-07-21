Reserva de Monteverde entra en prestigiosa lista de la UICN

La Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde hizo historia al convertirse en la primera área protegida de Costa Rica en ingresar a la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), un prestigioso reconocimiento que certifica la excelencia en la gestión ambiental.

Más de 4.000 hectáreas de bosque nuboso protegido, cientos de especies emblemáticas que encuentran refugio entre sus árboles y décadas de trabajo para conservar sus ecosistemas fueron determinantes para que la reserva obtuviera esta distinción internacional.

Con este logro, Monteverde se convierte, además, en una de las primeras reservas privadas del mundo en formar parte de la Lista Verde de la UICN.

La Lista Verde de la UICN es un estándar global y una certificación internacional que reconoce a las áreas protegidas y conservadas que demuestran excelencia en su gestión ambiental.

Ahora, la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde iniciará un período de seguimiento de cinco años, durante el cual se verificará que mantenga y fortalezca los estándares internacionales que le permitieron obtener esta certificación.