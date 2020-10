Rescate Nacional se acerca a sindicatos ante posible "paro nacional"

Uno de los líderes del movimiento Rescate Nacional, José Miguel Corrales, busca el apoyo de sindicatos ante un posible "paro nacional". Así lo reconoció este jueves, en entrevista con Teletica.com.

"El apoyo que nos dan otros grupos organizados nos hace pensar muy en serio, no es algo definitivo, pero nos hace pensar que si ese apoyo viene, vendrá un paro nacional", dijo el vocero del movimiento.



Incluso, reveló que a las 5 p. m. tiene una reunión pactada con la representación de los trabajadores para definir estrategias en conjunto. Sin embargo, no reveló cuáles sindicatos participarían en ese acercamiento.

"No hay planes del Gobierno para ver cómo se arreglan las situaciones en el país. Por eso decimos, diay, si no quiere arreglar, si el señor Presidente no quiere hablar, pues pensaremos en medidas más fuertes como ya se está pensando en un paro nacional. Ya el paro está, pero son las huelgas que puedan producirse en los próximos días", agregó.

Corrales se disculpó con los conductores atrapados en los 30 bloqueos que se mantienen en carretera, por segundo día consecutivo.

Además, aseguró que el inicio de un eventual diálogo con el Gobierno no es motivo suficiente para despejar las calles.

"Para que se levanten (los bloqueos) tiene que haber un compromiso del señor Presidente de que con el Fondo Monetario Internacional no va a haber negociación ninguna, que no va a haber venta de activos y que si hay nuevos impuestos, que es necesario ponerlos, que los va a pagar la gente que tiene dinero y no los pobres", advirtió Corrales.

Además, insiste en un proceso de diálogo abierto, con acceso a la prensa y a los ciudadanos, en la sede de la Conferencia Episcopal.

