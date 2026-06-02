Reprobación masiva en examen para nuevos abogados genera polémica: ¿qué dice el Colegio?

Uno de los temas que incidieron en el cambio en la Junta Directiva del Colegio de Abogados, que se materializó con la llegada de 2026, fue la rebaja en la nota del examen de incorporación.



La cúpula presidida por Miguel Arias dio marcha atrás con esa decisión tan pronto tomó posesión y, así, la calificación mínima para aprobar volvió a 80, al tiempo que se anularon los puntos extra por el curso de Deontología, como también se dispuso en la administración anterior.



Pero esas modificaciones tuvieron su efecto: solo 13 de 1.123 que hicieron la prueba pasaron, confirmó Arias en conferencia de prensa.



De estos, siete son de la Universidad de Costa Rica (UCR), tres de la Universidad Libre de Derecho, uno de la Universidad Fidélitas, uno de la Universidad De La Salle y uno de la Universidad Hispanoamericana.



“Los datos son preocupantes”, reconoció el jurista, al tiempo que anunció una profunda “reflexión” de lo sucedido junto a las casas de enseñanza que imparten Derecho.



En las afueras de la sede central del colegio profesional, un grupo de licenciados en Derecho se manifestó con pancartas y banderas.

Manifestación en el Colegio de Abogados.

Los manifestantes exigen que se den por aprobadas 40 preguntas consideradas como "apelables" y que ello sirva de ajuste inmediato, precisó a

Teletica.com

una de las representantes del movimiento, Alina Castillo.









Pero además exigen la anulación del examen por "asimetrías" en sus versiones.









Frente a esas peticiones, el presidente del Colegio de Abogados aseguró que primero debían presentarse los recursos y demostrarse que existen las razones para una nulidad total o parcial del examen.









“Pedir la nulidad porque no aprobé no es una razón”, aseveró Arias.









De igual forma, los reprobados demandan una copia del cuadernillo y la hoja de respuestas de la prueba, para valorar eventuales medidas asociadas al derecho de defensa, de acuerdo con la vocera.









Sin embargo, los resultados finales no se conocerán sino hasta dentro de dos meses, cuando se hayan evacuado los recursos de revocatoria y apelación.









Otras exigencias incluyen que se informen los integrantes del Comité de Excelencia Académica, que se elimine la repetición obligatoria del curso de Deontología para quienes lo aprobaron, así como que la resolución de las apelaciones se motive y no se responda con comunicados genéricos.









Todas las demandas serán presentadas durante una reunión que los manifestantes tendrán en el transcurso de la tarde con la Junta Directiva.