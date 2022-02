Representante de Javon East y Luis Paradela asegura que están suspendidos por burocracia

Desde el 10 de febrero anterior cerca de 20 futbolistas extranjeros que militan en la Primera División tuvieron que paralizar sus funciones por no contar con sus permisos de trabajo respectivos o bien no tener todos los requisitos para completarlos.

Pese a que clubes como Saprissa y Alajuelense resolvieron rápido la situación de sus futbolistas, otros jugadores aún siguen varados y sin tener participación alguna con sus clubes.

Los más afectados sin duda son los extranjeros del Santos de Guápiles, el jamaiquino Javon East, el cubano Luis Paradela y el azteca Everardo Rubio.

Teletica.com habló con Simone Ghirlanda, representante de estos tres futbolistas, así como del jamaiquino Kemar Beckford de Jicaral y el cubano Yosel Piedra quien milita con San Carlos.

Ghirlanda asegura que sus futbolistas están “parados” por mera burocracia de los trámites migratorios que exige Costa Rica.

“Es absurdo que seis profesionales en etapas cruciales de sus carreras tengan que estar parados por meses por la burocracia e idiosincrasia de Migración y de la Unafut que cambiaron las reglas de un día para el otro, sin previo aviso, durante una competición”, indicó el representante.

Precisamente, Ghirlanda envió su malestar a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) e incluso pidió que ayude para acelerar los trámites de sus representados.

Según explica en su carta enviada a la Fedefútbol, y de la cual Teletica.com tiene copia, en el caso de Javon East se le pidió una nueva hoja de antecedentes penales en Jamaica cuando tiene de residir en Costa Rica desde el 2019.

Cuando Kemar Beckford de Jicaral arribó al país tramitó una visa de trabajo que duró más de seis semanas, esto por no tener visa estadounidense. Sin embargo, ahora le piden una inscripción consular cuando no existe cónsul de Jamaica en Costa Rica.

Chevone Marsh llevó sus antecedentes penales legalizados en junio, pero un mes después se le exige el apostillado, lo que retrasa su participación, mientras que a Yosel Piedra se complican sus papeles, pues nadie sabe cuánto duran en tramitar estos permisos en Cuba.

“Lo que más preocupa es que son jugadores profesionales que no pueden estar parados tanto tiempo. Si analizamos uno a uno, podemos decir que hay muchas cosas sin mucho sentido.

“Están perdiendo mucho tiempo, no por el hecho de que no cumplan con los requisitos, si no porque Migración está durando mucho en los trámites para habilitarlos”, explicó el representante.

Incluso, en un caso como el Santos de Guápiles, se atreve a decir que hay muchos equipos beneficiados con perjudicar a los guapileños, uno de los semifinalistas del torneo anterior.

“Que el Santos no compita con sus jugadores extranjeros es un torneo poco competitivo y sin mucha validez, pues ellos juegan sin sus tres jugadores de más peso, los jugadores son afectados, los equipos también y como no son de los cuatro equipos grandes del país nadie les presta atención, más bien ver a Santos en el fondo de la tabla le favorece a otros, pues los guapileños clasificaron en los últimos torneos con mucho peso de sus extranjeros”, aseveró Ghirlanda.

A los futbolistas del Santos, por ejemplo, hasta se les cortó la posibilidad de dar el salto a otras ligas.

“Los jugadores de Santos tenían la oportunidad de ser observados por clubes del extranjero que les estaban dando seguimiento y es muy difícil ahora colocarlos, pues suena a excusa del por qué no pueden jugar, decir que tienen impedimentos migratorios”.

De momento, se desconoce cuándo se puedan incorporar nuevamente a sus respectivos clubes pese a llenar ya todos los requisitos que pide Migración.