Reportan avistamiento de meteoro en distintas partes del Valle Central

Varios usuarios de redes sociales reportaron este domingo por la noche el avistamiento de un meteoro sobre el cielo del Valle Central.

Los reportes se centraron principalmente en Heredia, Coronado y Palmares.

Durante unos segundos el cielo tuvo un destello, según se observa en videos que circulan, principalmente, en Facebook.

Una de las cámaras que lo captó fue la de Ricardo Hernández, quien vive en San José de la montaña. De su video se extrajeron las imágenes que acompañan esta publicación.

Un meteoro, tambien conocido como estrella fugaz, es una pequeña particula de roca que produce un destello al ingresar a la atmósfera terreestra a gran velocidad.

El calor que se genera con la fricción en el aire ioniza los gases, creando un destello.

​