Reportaje sobre gentrificación de periodista Yesenia Alvarado recibe mención honorífica

La serie de reportajes “Extranjeros en su propia tierra”, presentada por Telenoticias en el mes de febrero y dirigida por la periodista Yessenia Alvarado, junto a sus compañeros Roberto Chaves, Alberto Guillén y Lizardo Quirós, recibió este lunes una mención honorífica en el Premio de la Comunicación René Picado Esquivel, otorgado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper).

El trabajo fue un análisis profundo sobre las consecuencias del fenómeno de la gentrificación en distintas zonas del país, especialmente en comunidades costeras y rurales, donde el desplazamiento de poblaciones locales por intereses inmobiliarios ha generado tensiones sociales y económicas.

Durante la ceremonia de premiación, Yessenia Alvarado expresó:

“Agradezco mucho a Dios que hallamos recibido esta mención honorífica, agradezco al Colegio de Periodistas, a don Ignacio Santos que me confió este trabajo y sobre todo a mis compañeros de la parte técnica, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Pero sobre todo, agradezco a las personas que, en los pueblos y en las costas, tuvieron la valentía de hablar de este fenómeno de la gentrificación que tanto daño está haciendo a la sociedad".

Este lunes, el Colegio entregó todos los galardones correspondientes a los Premios de la Comunicación 2025, reconociendo la excelencia periodística en distintas categorías.