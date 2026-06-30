Reordenamiento vial en Tibás: 70 cuadrantes en transformación y ₡90 millones de inversión

Los trabajos de demarcación para el reordenamiento vial en el centro de Tibás iniciaron en las calles que van de norte a sur.

Las labores comenzaron desde el cementerio hacia el parque del cantón y abarcan 70 cuadrantes. El objetivo es establecer cada calle y avenida en un solo sentido, con el fin de mejorar la fluidez del tránsito.

La primera fase se espera concluir a finales de julio. Se solicita a los conductores precaución al transitar por la zona, ya que algunas calles permanecen cerradas mientras se realizan los trabajos.

Según el alcalde del cantón, Alejandro Alvarado, la inversión ronda los 90 millones de colones.

La última fase, en la que también interviene el MOPT, contempla la calle que conecta el parque de Tibás con Moravia. Cien metros antes de la entrada a la Ruta 32, en sentido hacia San José, será de una sola vía.

En ese tramo de casi 40 metros será necesario reubicar algunos semáforos.