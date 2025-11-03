Renuncia presidenta del Conassif

La presidenta del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Yin Leng Hong Monteverde, presentó este lunes su renuncia al cargo, que se hará efectiva el próximo martes 2 de diciembre.



La funcionaria informó que continuará ejerciendo sus funciones como miembro del Consejo mientras se mantenga su nombramiento hasta julio de 2029.



“La presidenta destacó que asumió esta responsabilidad en un momento de alta exigencia para el sistema financiero, luego de un periodo en que, a finales del año anterior, el Conassif quedó temporalmente sin su conformación completa.



“Su gestión se desarrolló en un contexto que abarcó procesos de resolución de especial complejidad, los cuales concluyeron de forma exitosa bajo la aplicación, por primera vez, de la Ley 9.816, además de la atención de otros temas relevantes para el sistema financiero nacional”, aseguró el Consejo hoy en un comunicado de prensa.



La funcionaria, por su parte, aseguró terminar esta etapa con satisfacción por haber presidido al Conassif y concluir con éxito “procesos de gran importancia y desafíos clave para el fortalecimiento del sistema financiero”.

Hong había sido designada como presidenta en febrero anterior por un periodo de dos años.



Conassif informó que anunciará oportunamente a su nuevo titular una vez se tome la decisión.