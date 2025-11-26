Rellenos sanitarios de San José colapsarán en 2026, alerta Salud

El Ministerio de Salud advirtió, la tarde de este martes, que al Parque de Tecnología Ambiental Uruka le quedan solo cuatro meses de vida útil. La cartera proyectó el cierre de ese relleno sanitario, a más tardar, para mayo de 2026.

La situación se agrava si se considera que el otro basurero con el que cuenta la capital, el Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí, en Aserrí, también se prevé que colapse el próximo año.

Esto en momentos en que rige —desde el 28 de abril anterior— un reglamento de regionalización que limita los lugares en los que las municipalidades pueden hacerse la disposición de residuos sólidos. El mismo establece cómo debe gestionarse la basura y limita a 80 kilómetros lo que esta podrá circular para su disposición, salvo en casos especiales.

La institución puntualizó que el vencimiento próximo de rellenos sanitarios se enmarca en una "crisis nacional" por la incorrecta disposición final de residuos sólidos.

El ministerio enfatizó que la reducción acelerada de la vida útil de estos sitios ha obligado, en algunos casos, a trasladar basura a largas distancias, incluso más de 300 kilómetros, hasta Limón, como lo reveló Teletica.com el 29 de junio pasado.

Tal situación genera impactos ambientales, operativos y económicos relevantes para los gobiernos locales y el país, enfatizó la autoridad sanitaria en un comunicado.

Pulso político

Desde hace año y medio, la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, ha insistido en la urgencia de que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de ley 24.251 para que se le otorgue la rectoría en la materia, la cual actualmente está a cargo de los gobiernos locales.

La jerarca le achaca a las municipalidades la falta de soluciones efectivas para la gestión de los residuos. Estas últimas, mientras tanto, alegan que la iniciativa violenta su autonomía, como se desprende de un documento enviado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) a Munive.

El plan de ley, lejos de ser acogido, fue modificado hasta una "versión que se aleja por completo de la solución que el país realmente necesita" y que, más bien, profundiza el atraso, según Salud.

Por ello es que la cartera volvió a introducir un proyecto en la corriente legislativa de la mano del diputado oficialista Manuel Morales y que se tramita bajo el expediente 25.271.

Este tiene como objeto promover la valorización energética de residuos orgánicos mediante tecnologías sostenibles, como la biodigestión para reducir la fracción orgánica producida en la Gran Área Metropolitana (GAM).

Poco después de la advertencia divulgada por la cartera sanitaria, la presidenta de la Comisión de Ambiente del Parlamento, Katherine Moreira, emitió un pronunciamiento en el que invitó a Munive a sumarse a las mesas de trabajo instaladas para el trámite del plan 24.251.

La diputada del opositor Partido Liberación Nacional (PLN) destacó que la iniciativa ya cuenta con dos textos sustitutivos, uno de ellos elaborado con asesores del ministerio y que coincide en más de un 90% con la propuesta original.

Entre los puntos que incorpora esa otra versión están cambios asociados a la certificación del uso de suelo y la inclusión de un transitorio mientras Salud asume sus nuevas funciones, así como el establecimiento de una facultad municipal para negar permisos de uso de suelo para los parques ambientales donde existen planes reguladores o razones técnicas.

Precisamente, en el marco del debate alrededor de este proyecto, es que este martes se llevó a cabo una sesión con las alcaldías de la Gran Área Metropolitana, representantes de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Federación Metropolitana de Municipalidades de San José (Femetrón) y la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (Fedoma).

A esta asistió el viceministro de Ambiente, Ronny Rodríguez, más no Munive, quien había sido invitada, pero ni asistió ni envió a algún representante en su lugar.

"Una vez más, el ministerio no acudió al llamado de construir. En plena crisis de residuos, su ausencia en estos espacios es difícil de justificar. Nosotros seguimos tendiendo puentes; las puertas están abiertas para construir juntos, pero no quieren enviar ni un representante", denunció Moreira.

Respecto al plan presentado por Morales, indicó que se trata de una iniciativa "de largo plazo" en temas de valorización energética.

De ahí que la congresista reiteró su llamado a la jerarca para dialogar y construir una solución juntos. Está previsto que "en los próximos días" se lleven a cabo nuevas reuniones.