Rellenos sanitarios de la GAM llegan a nivel crítico

Los rellenos sanitarios de la Gran Área Metropolitana (GAM) alcanzaron un nivel crítico de capacidad.

Para evitar su cierre técnico, el Ministerio de Salud aprobó una prórroga de dos años al reglamento de regionalización, que permite trasladar residuos hacia los rellenos de Limón y Puntarenas.

Costa Rica produce diariamente 4.000 toneladas de basura, de las cuales solo 264 toneladas se reciclan, es decir, apenas un 4% del total. El restante 96% termina en los rellenos sanitarios, comprometiendo su vida útil.

El relleno sanitario El Huazo, en Aserrí, recibe 2.100 toneladas de basura al día, lo que ha puesto en riesgo su capacidad operativa.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud no tuvo más remedio que extender el reglamento que permite enviar desechos de la GAM hacia otras provincias. Sin embargo, desde el Caribe se han manifestado oposiciones a recibir residuos provenientes de la capital.

La ministra de Salud señaló que la solución definitiva está en el proyecto de ley 25.271, que busca atender el problema estructural de los rellenos sanitarios.

Por ahora, la única manera de extender la vida útil de los rellenos de la GAM es trasladar parte de la basura hacia Limón y Puntarenas.