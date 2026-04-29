Relleno El Huazo agota espacios y busca extender su vida útil con otras estrategias

La vida útil del relleno sanitario El Huazo se agota y esto obliga a Ebi, la empresa dueña, a buscar otras alternativas para mitigar el impacto (ver video adjunto).

La compañía estima que el relleno entraría en un cierre técnico a finales de este año o inicios del siguiente.

"El cierre de algunos botaderos de basura ha incrementado el nivel de recepción en el relleno, donde ha aumentado considerablemente el volumen de desechos a tratar y esto ha puesto en jaque la operación", explicó Jonathan Granados, vocero de la empresa.

Este lugar recibe todos los días más de 2 mil toneladas de basura. La presión aumentó tras el cierre técnico del relleno sanitario ubicado en La Carpio, haciendo que la mayor cantidad de desechos que se producen en el Valle Central vaya a dar al Huazo.

Actualmente, ese Parque de Tecnología Ambiental recibe desechos de 30 cantones. En ese escenario, la compañía busca aumentar su vida útil con nuevas alternativas.