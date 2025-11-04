¡Regresa Sueño de Navidad! Meta de este 2025 es cambiar la vida de cinco familias

Desde hace 18 años, el programa Sueño de Navidad se ha convertido en un puente que une a costarricenses en situación de vulnerabilidad con el apoyo solidario de miles de ciudadanos. Gracias a esta iniciativa, más de 220 familias han logrado tener un techo digno y las herramientas necesarias para salir adelante.

Para este 2025, el programa tiene la meta de beneficiar a cinco nuevas familias de Guanacaste, San José, Puntarenas y Cartago, quienes recibirán apoyo para mejorar sus condiciones de vivienda.

La campaña mantiene la colaboración entre el Club de Leones, Televisora de Costa Rica y diversos patrocinadores, uniendo esfuerzos para llevar esperanza a quienes más lo necesitan.

Los interesados en colaborar pueden realizar donaciones a través de las cuentas bancarias del Club de Leones o mediante SINPE Móvil al 8322-6111, canales que ya se encuentran habilitados.

Las historias de las familias beneficiadas se podrán seguir a partir del 8 de diciembre en todas las ediciones de Telenoticias y en Teletica.com, mostrando cómo la solidaridad de los costarricenses transforma vidas.

Con su ayuda, Sueño de Navidad busca que esta sea una Navidad memorable para quienes enfrentan dificultades económicas y habitacionales, reafirmando la fuerza de la comunidad y la generosidad ciudadana.