Regresa el Clausura 2026: ¿Qué pelea cada equipo?

Tras la estrepitosa caída de la Selección Nacional ante Irán, todas las miradas se vuelven hacia el campeonato nacional de Primera División. La jornada 14 del Clausura 2026 inicia este jueves y finaliza el próximo lunes.

El certamen está cargado de cruces directos, porque en la cima dos puntos separan a los primeros tres equipos y entre el cuarto y el octavo lugar hay apenas tres unidades.

A estas alturas del campeonato, todos los equipos pelean por algo.

El líder, Herediano, tiene 25 puntos y, si bien está en lo más alto, sus perseguidores le pisan los talones.

Saprissa suma 24 unidades y Cartaginés 23, por lo que en esta fecha se pueden dar cambios en la cima.

La cuarta casilla, la última que clasifica a semifinales, es propiedad de Alajuelense, que tiene 18 puntos, los mismos que Liberia (quinto) y Sporting (sexto). En el sétimo lugar está San Carlos con 17 unidades y en el octavo Puntarenas con 15.

Los novenos son Pérez Zeledón con 12 puntos y Guadalupe es último con 10, además de ocupar el fondo de la tabla acumulada, con un déficit de siete unidades respecto al penúltimo, que en este caso es San Carlos.

La jornada 14:

Sporting vs. Pérez Zeledón, jueves 7 p. m.

Saprissa vs. Pérez Zeledón, domingo 3 p. m.

Puntarenas vs. Herediano, domingo 5 p. m.

Alajuelense vs. Guadalupe, domingo 7 p. m.

Liberia vs. San Carlos, lunes 8 p. m.