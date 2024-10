Registro Nacional ahora permite vocales en placas alfanuméricas

Desde este lunes 28 de octubre, los conductores de automóviles podrán personalizar las placas de sus vehículos con combinaciones únicas de letras y números, incluyendo vocales, algo que antes no era permitido.



Según el Registro Nacional de Costa Rica, desde el pasado 25 de septiembre de 2024, los propietarios de vehículos tienen una razón más para destacar en las calles: el nuevo Reglamento del Registro de Bienes Muebles, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 178, permite la inclusión de vocales en las matrículas de sus vehículos, abriendo una posibilidad inédita de personalización.



Con esta disposición, los usuarios podrán elegir entre matrículas completamente numéricas o, si lo prefieren, combinaciones alfanuméricas con sus iniciales favoritas o palabras que los representen, siempre que estén disponibles.



La medida no solo añade creatividad a las placas, sino que permite a los dueños personalizar sus matrículas tantas veces como deseen, independientemente del formato inicial de esta, que puede ser numérico o alfanumérico.



Para quienes opten por cambiar de una matrícula numérica a alfanumérica, el reglamento especifica que deberán seleccionar una nueva combinación dentro del formato alfanumérico. Esto significa que los propietarios tienen la oportunidad de repensar cómo desean que su matrícula hable por ellos.



Con esta iniciativa, el Registro de Bienes Muebles da un paso hacia la personalización y modernización de los trámites vehiculares en el país, permitiendo que cada placa cuente su propia historia, ahora con todas las letras.



Cabe resaltar que las nuevas matrículas podrán incluir vocales, además de consonantes, con la excepción de la letra “Ñ”, que no puede ser utilizada por limitaciones técnicas en el troquelado de las placas metálicas.



Como en el proceso actual, todos los trámites deberán realizarse ante un notario público.