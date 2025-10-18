Región Norte brilló en Expo Arenal 2025: 60 stands mostraron lo mejor de su oferta turística

Con un enfoque en el bienestar y desarrollo de la Región Norte, este viernes se celebró la Expo Arenal 2025 en las instalaciones del Hotel Los Lagos, en La Fortuna de San Carlos. La feria se consolidó como un espacio clave para la promoción turística, la generación de negocios y el fortalecimiento de la oferta de servicios de la zona.

El evento reunió a 60 stands con lo mejor de la oferta turística local, mientras que 65 agencias receptoras nacionales y 21 internacionales participaron en una Rueda de Negocios y espacios de networking. Según Tadeo Morales, presidente de la Cámara de Turismo y Comercio de Arenal, se proyecta la realización de alrededor de 3.000 citas de negocios al cierre de la feria.

La actividad contó con la presencia de agentes mayoristas de Alemania, Estados Unidos, México, España, Canadá, Brasil y Guatemala, quienes participaron además en fam trips para conocer de primera mano los atractivos de la región.

Autoridades y sector privado unidos

La inauguración se realizó el jueves en el auditorio del Hotel Casa del Río y contó con la participación del alcalde de San Carlos, Juan Diego González; el presidente de la Cámara de Arenal, Tadeo Morales; el presidente de la Asociación Integral de Desarrollo de La Fortuna, Manuel Hidalgo; y la representante del ICT, Katya Benavidez.

“Esta edición de Expo Arenal tiene un enfoque de bienestar y desarrollo, que engloba encadenamientos, generación de empleo y oportunidades de negocio para el sector empresarial de la Región Norte”, destacó Edwin Araya, director ejecutivo de la Cámara de Turismo y Comercio de Arenal.

Empresas locales aprovecharon la feria para mostrar su oferta. Raquel Fernández, gerente de mercadeo de Hot Springs Pura Vida, señaló:

“Estamos muy contentos de participar en Expo Arenal 2025. Es una gran oportunidad para mostrar nuestro producto a nivel nacional e internacional y posicionarnos como uno de los destinos más visitados de Costa Rica”.

Por su parte, Hugo Araya, gerente de mercadeo de Arenal Mundo Aventura, resaltó la importancia de visibilizar a La Fortuna como un destino exclusivo para los amantes de la aventura, el naturalismo y el bienestar.

Termatalia 2027: una meta en el horizonte

La Expo Arenal 2025 también sirvió como plataforma para impulsar la candidatura de La Fortuna como sede de Termatalia 2027, la feria internacional de turismo termal, salud y bienestar.

La propuesta, respaldada por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) Región Norte, la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte y empresarios turísticos, fue bien recibida durante la inauguración de Termatalia 2025 en Paipa, Colombia. Desde ya, autoridades y cámaras empresariales trabajan para consolidar esta meta, que posicionaría a Costa Rica como un referente mundial en turismo de bienestar.