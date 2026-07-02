Refuerzan control migratorio en el Juan Santamaría por alta afluencia de viajeros

Las extensas filas que se registraron este fin de semana en el control migratorio del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría obligaron a Migración y Extranjería a tomar medidas para agilizar la atención y evitar que la situación se repita (ver video adjunto de Telenoticias).

La Dirección General de Migración atribuye la alta afluencia a factores como el inicio de vacaciones de medio año.

La entidad reforzará la atención en la principal terminal aérea del país durante la temporada alta, ya que aumenta considerablemente el flujo de viajeros.

El objetivo es agilizar los controles migratorios y reducir los tiempos de espera tanto para quienes ingresan como para quienes salen del país.

