Reformas legales también han golpeado el ánimo de la Defensa Pública

"Usted sentía que había más estabilidad. La gente no quería irse. Es que ni siquiera había un compañero diciendo: 'Mirá, qué mal que está la situación, yo no me veo a futuro aquí'. Ese pensamiento no existía. Ese pensamiento lo traen las reformas legales. En aquel momento que alguien se fuera era porque es muy natural de la administración que haya una renovación en cuanto a las bases y sus estructuras, y que las personas fluctúen porque van a otro puesto o a otra institución", enfatizó.