¿Reflejan las tutorías una carencia en la educación costarricense?

Por Eric Corrales | 22 de octubre de 2023, 12:01 PM

Una práctica que se hace cada vez más común entre los padres y encargados de estudiantes es recurrir al pago de una tutoría, esto quiere decir, contratar un profesional en educación para que le dé clases particulares y personalizadas a sus hijos, que, por lo general, se cobra por hora.

Teletica.com conversó con algunas madres de familia que pagan clases por aparte y también habló con Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) y con la Asociación de Colegios Privados de Costa Rica (ACEP), quienes analizaron la situación y dieron su opinión sobre si existe o no una carencia en la educación privada y pública de Costa Rica.

Para ACEP, esta práctica de nivelación puede tener varios orígenes: “alumnos que necesitan apoyo porque su nueva escuela tiene una exigencia académica más alta que la institución de la que procede, o porque el currículo de la nueva escuela es distinto del que proviene el estudiante (por ejemplo: los contenidos son internacionales, el idioma de instrucción es otro, etc.), o porque el alumno requiere apoyo adicional por condiciones que son ajenas a la escuela en sí”.

Georgina Jara, presidenta del Colypro, tienen una posición similar, ella asegura que el sistema educativo se forma por un triángulo (el estudiante, el docente y la familia).

“Nos pasa mucho, que encontramos ese chico que llega a la casa y no tiene ese apoyo que los centros educativos requieren desde el hogar, no tanto porque el padre o madre sea irresponsable, sino porque están trabajando, entonces es difícil, la familia tiene que apoyarlo con las tareas, labores extracurriculares, repasos y reforzamiento, y si esto no ocurre, pues es ahí donde inician los problemas. “A pesar de eso, el docente hace el trabajo en el aula porque ahí puede guiar a los chicos y porque sabe que si lo manda a la casa, posiblemente no reciba el trabajo hecho de vuelta, o hecho a la carrera. Por eso, puede ser que cuando el estudiante está solo no repasa ni hace el reforzamiento en la casa, esto le va generando problemas de aprendizaje, en cambio, con un tutor ya tiene que sentarse con él o ella, repasar, reforzar la materia, hacer prácticas y mejor el refrescamiento de lo visto en clase”, explicó.

Lea también Nacional MEP analiza su estrategia tras decisión de Suecia de regresar a libros impresos Hace algunas semanas, Suecia anunció suspender temporalmente el avance digital en las escuelas luego de un retroceso en la comprensión de lectura de los estudiantes.

¿Representan las tutorías una educación paralela donde los profesores cobran por clases externas?

“No realmente, por el contrario, muchos de nuestros asociados reportan que ellos cuentan con estos apoyos de nivelación de forma gratuita para sus alumnos nuevos, con intención de que los estudiantes que ingresan puedan tomar el ritmo de cada clase en el menor tiempo posible”, afirmó ACEP.

Por su parte, el Colypro confirmó a este medio que no tienen denuncia de que exista un abuso o una organización paralela de clases o tutorías por aparte a estudiantes, incluso hicieron la consulta con la Fiscalía y no hay alguna denuncia al respecto.

“El profesional de la educación, mientras no tenga una prohibición, es un profesional como cualquier otro que puede dar sus servicios profesionales, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de la ley estipula, el colegio tiene un monto de hora profesional que se sugiere, pero de momento no hay alguna denuncia por una mala práctica en alguna tutoría”, destacó el Colypro.

¿Las tutorías pueden reflejar un problema en la forma de enseñar?

Para los profesionales y algunos padres de familia, este problema puede estar directamente en el aula, pero no tanto en la enseñanza de los profesores, sino más bien en la cantidad de estudiantes.

“Me parece que se debería tener un espacio aparte donde se pueda atender y dar seguimiento con clases extracurriculares a estos estudiantes que necesitan de ayuda para reforzar unas materias, porque no es lo mismo una clase con 30 jóvenes a una clase personalizada, pero esto no lo dan, es ahí donde todos tenemos que sacar del bolsillo para pagar horas aparte de clases”, contó a Teletica.com Yorleny Soto, madre de un joven de secundaria de escuela pública.

Por su parte, los expertos de ACEP consideran que “la libertad de empleo que existe en el sector privado no nos permite pensar en algo así. Las escuelas y colegios privados tienen exhaustivos procesos de selección y reclutamiento para su personal, además de programas de capacitación y evaluación periódica de su personal, para asegurar que los educadores que están a cargo de las distintas materias sean las personas idóneas para enseñar los contenidos que les competen”.

Lea también Nacional 30 intérpretes de Lesco oficiales: escasez de profesionales amenaza a población sorda Esta formación existe en nuestro país desde 1998 y la única institución que la brinda es la Universidad de Costa Rica (UCR), pero se abren grupos, en promedio, cada cinco años.

“La necesidad de tutoría debe ser evaluada de forma individual para cada caso, cuando se trata de un alumno nuevo, un cambio de idioma o de currículo, apoyos adicionales, etc. Es responsabilidad de cada escuela el proveer a sus estudiantes con educación de calidad y alertar a los padres de familia cuando sospechan de alguna condición que pueda afectar el aprendizaje de sus hijos. De igual manera, los padres de familia deben informar de forma diligente a la escuela cuando sus hijos tienen algún diagnóstico que pueda traducirse en una adecuación curricular que facilite la experiencia educativa del menor”, indicó la Asociación de Colegios Privados.

La presidenta de Colypro defendió la forma de enseñar de los profesores, incluso, considera que ellos hacen lo que pueden con tantos estudiantes.

“Si fuese que se está dando este aumento de tutorías, te puedo decir que nuestros educadores, público o privados, en todas las modalidades y áreas, no están dando el 100%, ellos están dando 200%, porque no solo cumplen con la malla curricular de los programas de Costa Rica, sino que va más allá de cognitivo, el educador también trabaja lo emocional, entonces es una educación que va más allá, y sí es cierto, no es lo mismo atender un grupo de 20 que atender un grupo de 35 estudiantes, lo ideal sería un grupo que, entre menos estudiantes tenga, se puede dar una mejor atención individualizada.

“El educador no solo se pone al frente y da la materia, él va más allá, él ve si el chico viene de una situación de hogar difícil, si tiene alguna necesidad educativa o algunos chicos que no están captando bien el mensaje. No es algo sencillo, además, después de la pandemia que, para nadie es un secreto, hubo un rezago educativo”, explicó la profesional.

Lea también Política Ministra de Educación pide a diputados que la dejen trabajar: “Lo estoy haciendo bien” Legisladores de diferentes fracciones insistieron en la renuncia de Anna Katharina Müller al cargo: “esta camisa le quedó más que grande”.

¿Deberían los centros educativos privados incluir las tutorías dentro de su programa de enseñanza?

Teletica.com confirmó que algunos padres de familia pagan entre ₡5 mil por tutorías, en el caso de los colegios públicos, y de ₡8 mil hasta ₡20 mil por hora, en el caso de las instituciones privadas.

Ante esto, surge la pregunta de si los centros privados deberían de incluir tutorías dentro de sus programas de enseñanza.

Para Evelyn Berrocal, cuyo hijo estudia en el sistema privado, esto debería ser así, en especial, por el alto costo que pagan los padres por la educación de sus hijos.

“Creo que sí, al menos en la institución en la que está mi hijo tienen una metodología diferente, entonces, cada vez que se busca una tutora, ellos recomiendan las mismas teachers de la institución, que conozcan el enfoque que utilizan, entonces es más complejo buscar otra tutora, porque les va a enseñar diferente a como a ellos les enseñan en clase, ahora bien, en el caso particular de la escuela de mi hijo yo si conozco que, por lo menos la mitad, si llevan tutorías por aparte.

“Entonces eso nos puso a pensar en dónde está el problema, por qué tantos niños necesitan tutorías para reforzar la educación, nosotros pagamos desde 8 a 19 mil colones, depende del área que se necesite. Pero sí creo que se debería tener una clase en particular o un club para los chicos que sí necesitan ese apoyo en algunas materias, más que son instituciones que cobran muy caro”, dijo a este medio la madre.

Lea también Nacional Pruebas nacionales del MEP revelan que 50% de estudiantes tienen nivel básico de conocimiento Los resultados dejan ver que existe una gran deficiencia en los conocimientos.

El Colypro considera que eso va a depender de la oferta que tenga el centro educativo, “lo que sí te puedo decir es que estos colegios cumplen con la currícula nacional y conozco algunos privados que van más allá y agregan otras materias adicionales, hoy por hoy no puedo hablar mal de algún profesor porque sé la talla que ellos dan. Yo si creo que entre menos chicos tengamos en el aula puede ser un factor que puede ayudar a que exista una atención individualizada”.

Para el Colegio de Licenciados y Profesores, parte de la solución está en las fuerzas políticas y económicas del país, afirman que se necesitan recursos, ya que sin recursos no se pueden nombrar más profesores, no se puede mejorar la infraestructura, no se puede fortalecer la alimentación de los estudiantes, entre muchos otros factores.