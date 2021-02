Réferi Néstor Pitana está en Costa Rica para dar capacitaciones arbitrales

El árbitro argentino, Néstor Pitana, uno de los más reconocidos en el plano internacional, se encuentra en nuestro país para dar capacitaciones arbitrales a partir de esta semana.

El réferi se encuentra en Costa Rica gracias al esfuerzo de la Liga Oficial de Asociaciones de Árbitros de Fútbol de Costa Rica LOAAF.

Pitana dio una conferencia de prensa este martes donde entre otras cosas desmintió que hubiese contacto con la federación de fútbol en venir a dirigir un partido de final aquí a Costa Rica, aplaudió el uso del VAR a nivel internacional por un tema de “justicia deportiva”.

El argentino cuenta con una importante trayectoria en el arbitraje que inició en el 2006 en torneos locales y brincando al arbitraje internacional en el año 2010 con su participación en la Copa Conmebol Libertadores y Copa Conmebol Sudamericana.

Su gran trabajo en el terreno de juego lo llevó a obtener un cupo en la Copa Mundial de Brasil 2014 donde dirigió los partidos Rusia vs Corea del Sur, USA vs Portugal, Honduras vs Suiza y el partido de cuartos de final entre Francia vs Alemania.

Ya para el Mundial Rusia 2018 con los encuentros Rusia vs Arabia Saudita, México vs Suecia, Croacia vs Dinamarca, Uruguay vs Francia y la gran final entre Francia vs Croacia, logró igualar el récord de su compatriota Eduardo Elizondo, siendo los únicos que han abierto un mundial (partido inaugural) y lo han cerrado (Partido final).

Dentro de los mayores reconocimientos recibidos fue designado en el 2014 el Mejor arbitro de América por la IFFHS – Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, en el año 2016 recibe la designación de Mejor Arbitro de América por parte de la Conmebol y en el 2018 es nombrado el mejor árbitro del mundo; hoy se encuentra entre los mejores 5 árbitros del mundo.

Pitana comenzará este miércoles con la gira que lo llevará a capacitaciones en San Carlos, Liberia, Puntarenas y el Área Metropolitana.

El próximo martes estará como invitado en el programa Teletica Deportes Radio.

**Colaboró el periodista Ricardo Cordero de Teletica Radio**