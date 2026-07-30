¿Reestructuración global de Boston Scientific afecta a Costa Rica?

La multinacional estadounidense de dispositivos médicos Boston Scientific anunció este miércoles una reestructuración a nivel global que incluye un recorte de personal en varios países.

Consultada por Telenoticias, la compañía confirmó que efectivamente ha implementado programas de reestructuración, aunque todavía no se ha detallado el impacto que estas medidas podrían tener en Costa Rica.

La empresa, con sede en el país desde 2004, destacó su compromiso con un futuro a largo plazo y reconoció las contribuciones diarias de sus colaboradores. Actualmente mantiene una planilla de alrededor de 12 mil empleados distribuidos en las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia.

A inicios de este año, Boston Scientific inauguró una nueva planta en La Lima de Cartago, lo que refuerza su presencia en el país tras 22 años de operaciones.

De momento, no se ha confirmado si ya se han producido despidos en Costa Rica. Por su parte, el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Procomer, indicó que se mantiene atento a las disposiciones que la empresa pueda comunicar próximamente.