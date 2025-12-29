Recursos inundaron, como nunca antes, a la Sala Constitucional

Más de 40 mil expedientes en total. En otras palabras, más de 3.300 cada mes, o si lo quiere ver de otra forma, más de 800 por semana. Así fue la carga de trabajo que este año ingresó a la Sala Constitucional.

Según informó su oficina de prensa, este 2025 es el año en que por primera vez desde su creación, que se supera la cantidad de 40 mil expedientes. Anteriormente, el récord era de 36 mil, el cual fue alcanzado el año anterior.

Normalmente, mayoría de los expedientes tienen que ver con recursos de amparo, y en mucho menor medida los Habeas Corpus, que son recurso que buscan proteger principalmente la libertad personal o de tránsito.

Mediante un comunicado de prensa, el magistrado Luis Fernando Salazar consideró que esta cifra muestra el grado de confianza que tiene la gente en este alto tribunal.

"Pese a la sobrecarga de trabajo que enfrenta esta jurisdicción debido al alto volumen de expedientes que ingresan, la Sala continúa ejerciendo de manera efectiva su función constitucional, mediante la implementación de mecanismos de gestión y atención que permiten brindar respuestas oportunas a las personas usuarias”, aseveró el jerarca.



Desde su creación, en 1989, la curva que muestra el número de expedientes ingresados ha tenido un incremento. Esto ha generado un debate por la carga de trabajo que representa y la calidad de justicia que podría implicar el resolver todos estos casos entre un número de siete magistrados.

