¡Recuerde! Este lunes cambia la restricción vehicular

A partir de este lunes regresa la restricción vehicular sanitaria que prohíbe la circulación de dos terminaciones de placas al día de lunes a viernes, mientras que se amplió el aforo permitido para algunas actividades.



El nuevo decreto rige desde este lunes hasta el 8 de agosto. La restricción vehicular sanitaria se divide en dos periodos de 15 días. En ambos periodos, para todos los días, se mantiene el horario de tránsito de 5 a. m. a 9 p. m.

Las dos semanas del 12 al 23 de junio, la restricción regresa a la prohibición de circular para dos terminaciones de placas de lunes a viernes.

Lunes no circulan placas cuyos números finalicen en 1 y 2. El martes las que concluyen en 5 y 6, el jueves las que terminan en 7 y 0 y el viernes las que finalizan en 9 y 0.

El sábado 17 no circulan las placas que concluyen en 0 y números pares, el domingo 18 no circulan las impares. El sábado 24 se invierte. Ese día no circulan las placas impares y el domingo 25 no circulan las que terminan 0 y números pares.

Las otras dos semanas, del lunes 26 de julio al 8 de agosto, regresa la restricción, tanto entre semana como fines de semana, por terminación de placas pares e impares.

El lunes 26 no circulan las impares, el martes 27 las pares y así, sucesivamente.

Durante todas estas semanas se agrega la excepción a la restricción el traslado de estudiantes a centros públicos, privados y nocturnos.

Debe presentar la carta de comprobación del centro educativo, el carné con fotografía o el comprobante de matrícula.

Ampliación de aforos

Las actividades académicas y empresariales ahora pueden tener un máximo de 300 personas y ya no de 150.

La capacidad de lugares de culto pasa de 200 a 300 personas, de acuerdo al tamaño del templo y medidas de distanciamiento.

Los salones y eventos sociales podrán ahora tener un tope de 75 personas, no de 30 como en los últimos meses.

Se mantiene los aforos para bares, hoteles de más de 100 habitaciones y parques nacionales. El horario para el público disfrute de las playas continúa siguiendo de 5 a. m. a 6 p.m.

Supermercados, pulperías y licoreras mantienen en horario de 5 a. m. a 9 p. m.

Además, buses y trenes siguen dando su servicio sin personas de pie.

A partir del próximo 1 de agosto, se permitirá el ingreso sin póliza de viaje a menores de 18 años y a turistas con un esquema completo de vacunación contra la COVID-19.

Las vacunas admitidas serán: Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y Johnson & Johnson. La última dosis debe haberse aplicado al menos 14 días antes del arribo a Costa Rica. Deben presentar certificados y carnés de vacunación.