¿Recuerda al bebé abandonado en basurero de Hatillo? Esto ha pasado cinco meses después

Cinco meses han pasado desde que el oficial Francisco Quirós, de la Fuerza Pública, rescató a un recién nacido abandonado en un botadero clandestino de Hatillo, San José.

¿Han tenido contacto recientemente? "No he podido verlo, pero sí he estado al tanto, preguntando al Patronato Nacional de la Infancia (PANI)", reconoció el policía en una conversación con este medio.

El funcionario policial relató que el niño se encuentra con una familia temporal desde noviembre anterior. Sus encargados fueron seleccionados entre 76 hogares aptos para brindarle acogida mientras se define su futuro.

Precisamente, el patronato confirmó a este medio que, luego de haber inscrito al menor en el Registro Civil por su derecho de identidad, se dictó una medida de protección, ya que, pese a las coordinaciones con el Organismo de Investigación Judicial, "fue imposible la ubicación de progenitora y referentes familiares idóneos".

"El niño continúa bajo la protección del PANI en una alternativa especializada de acogimiento familiar", detalló la institución.

Bebé rescatado de basurero clandestino en Hatillo tenía al menos cuatro días de nacido.

Este caso ocurrió el 12 de noviembre de 2025 en un lote baldío cerca del antiguo Rancho Guanacaste, a un costado del río. Al momento del hallazgo, el bebé de entre cuatro y cinco días de nacido aún conservaba el cordón umbilical. El rescatista dijo que estaba llorando y bajo "el chorro de agua de la alcantarilla", por lo que lo tomó en brazos y lo arropó en su pecho (ver video adjunto).

No es posible saber cuánto tiempo más permanecerá con la familia temporal, debido a que se está a la espera de una resolución judicial para avanzar con el proceso de adopción.

"Desde diciembre se dictó declaratoria de adoptabilidad del niño. Dicha declaratoria fue elevada al Juzgado de Niñez y Adolescencia en enero de 2026. Dos meses después, solicitan una formalidad del proceso.

"Se espera resolución judicial de declaratoria de adoptabilidad para remitir al Departamento de Adopciones con el fin de ubicar con familia adoptiva idónea", concluyó el PANI.

Luego del rescate, Quirós había manifestado que consideraba al bebé como un hijo, por lo que estaba anuente a acercarse a la entidad que vela por la niñez para ser considerado en una eventual adopción. De hecho, el policía reveló que empezará un trámite oficial para poder ver al pequeño.

"Si Dios me lo permite, estaría de acuerdo en someterme al proceso de adopción, pero hay que ser honestos, hay familias mucho mejor acomodadas que podrían darle un mejor futuro", declaró el oficial.



