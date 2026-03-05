Rector de UCR eliminará gastos en restaurantes, aunque los califica como “normales”

En medio del aluvión de críticas y cuestionamientos por el gasto de ₡818 mil en cuatro facturas en un restaurante capitalino, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, calificó esos gastos como normales, pero adelantó que a partir de ahora se eliminarán.

En entrevista con Teletica.com, Araya defendió que esta ha sido una práctica usual en ese centro de estudios superiores, pero admitió que no pueden obviar la reacción que provocó tanto en la comunidad universitaria como en la ciudadanía en general.

“Nosotros estamos en la obligación de leer esas coyunturas. Eso era una coyuntura muy normal hasta la semana pasada, hacemos la lectura y ya no va a ser normal, ya no se puede normalizar.

“Y de esa coyuntura, evidentemente, tenemos que aprender y tenemos que tomar las decisiones como corresponde porque esta es una institución seria”, dijo.

El rector sí justificó que, a lo largo de la historia, las partidas para compra de alimentos no son exclusivas de la Rectoría, sino que las utilizan otras instancias administrativas, académicas y de investigación.

“Estoy tranquilo en el tanto se siguieron los procedimientos establecidos institucionalmente, los montos son montos que en algún momento de la historia se consideraban normales, por ejemplo, hay una factura por ₡573 mil donde lo que se atiende es a los rectores de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que decidieron que la Asamblea General, que es de forma bianual, se realizara en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica.

“Estuvieron acá cuatro o cinco días, y de esos cuatro o cinco días la universidad se comprometió a cubrir un almuerzo para casi 30 personas. Entonces, vamos a ver, desde ese punto de vista, sinceramente, viéndolo y comparándolo con situaciones de años anteriores y de administraciones anteriores, no se sale de esa norma”, dijo.

Sin embargo, Araya insistió en que, ante la polémica reciente, ya se tomó la decisión de emitir lineamientos que prohíban esas situaciones; esas normas, según el rector, se publicarían posiblemente la próxima semana.

“Ese tipo de situaciones eran normales en tanto que se podía ofrecer un almuerzo en honor a esas personas o a esas personalidades y evidentemente ahora tendremos que restringirlo, y no porque haya una falta ética o porque haya una falta de los procedimientos, sino porque es evidente que la cobertura mediática que se le ha dado al tema genera la molestia en la comunidad universitaria, en una parte de ella, y también en la sociedad en general”, aseveró.

Compra de alcohol

Los lineamientos anunciados por la Rectoría incluyen, además, cambios en la normativa que permite la compra y consumo de licor en actividades protocolarias.

“Es parte de lo que vamos a regular, o sea, sí se ha permitido, pues es normal que cuando hay una celebración, por ejemplo, de un aniversario de una comunidad académica, que es una unidad académica con su propio presupuesto, ofrezco un brindis. No sé, por ejemplo, el año pasado recuerdo muy bien un concierto de francofonía, bueno, después del concierto hubo un brindis. Esas cosas estaban normalizadas dentro de la institución.