Rector de UCR conocerá el próximo mes si enfrenta juicio por no abstenerse en votación

Colaboró con esta información la periodista Valeria Martínez.

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública programó para el 17 de abril próximo la audiencia preliminar en el proceso que se sigue contra el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, por un presunto incumplimiento de deberes.

La fecha la confirmó el órgano jurisdiccional ante una consulta de Teletica.com, tramitada a través de la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.

Esa vista corresponde al momento procesal en el que un juez conoce la acusación formulada contra una persona en un proceso penal y decide si abre juicio contra esta.

La solicitud de apertura del debate la planteó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) desde el 2 de julio de 2025, pero es hasta ahora que se conoce la fecha en la que se celebra la audiencia.

Valga recordar que el Ministerio Público le atribuye al académico no haberse abstenido de votar una moción que pretendía separarlo del conocimiento de asuntos relacionados con la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la casa de enseñanza superior, con el fin de evitar eventuales conflictos de interés.

El rector en apariencia se pronunció en contra del planteamiento y, con esto, consiguió que esta no se materializara, según se desprende del expediente 25-000134-1218-PE. Dicha situación ocurrió el 1.° de abril anterior en una sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU).

El mismo día en que la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer la acusación contra Araya, este emitió un pronunciamiento en el que rechazó los cargos y señaló la gestión de "equivocada".

Mediante un comunicado, el rector defendió su inocencia, pero rechazó dar mayores detalles sobre lo que planteará durante la audiencia preliminar. El académico sostuvo que él, de forma voluntaria, ya había decidido inhibirse de los asuntos de los que la moción aludida pretendía apartarlo.

"Es importante tomar en cuenta que en este momento lo que existe es una acusación que, como ya ha dicho don Carlos en otras ocasiones, y que reitero, la consideramos absolutamente apresurada y absolutamente ligera de parte de la Fiscalía", complementó en una entrevista posterior con este medio el defensor de Araya, Gerardo Huertas.

El abogado añadió que el Ministerio Público ignoró en su momento el descargo aportado por su cliente cuando este se presentó a rendir declaración indagatoria.

Para este artículo se procuró un nuevo comentario del académico, pero este indicó que no se iba a referir al respecto.