Rector de la UCR sobre solicitud de inhibición: “No existe ningún señalamiento formal en mi contra”

Carlos Araya, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) se refirió a los señalamientos por parte de algunos estudiantes para la “inhibición” a su cargo, quienes le achacan supuestas desatenciones, y aseguró que no va a renunciar.

“En cuanto a la solicitud de que me aparte del cargo de rector, quiero ser claro: no existe ningún señalamiento formal en mi contra por hechos irregulares. Algunas personas han interpuesto denuncias sobre decisiones pasadas que ya fueron oportunamente aclaradas en varias ocasiones, pero que han dado pie a indagatorias preliminares. Actúo con transparencia y respeto irrestricto del debido proceso, como siempre lo he hecho”, expresó.

En relación con la toma del edificio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) indicó que la Rectoría actúa con total respeto a la normativa universitaria, “con apertura al diálogo genuino y con el compromiso de proteger el funcionamiento institucional”.

El jerarca hizo un llamado a evitar la desinformación y pidió “respeto absoluto por la autonomía del movimiento estudiantil”.

“He convocado a un Consejo de Rectoría Ampliado y desde la Rectoría hemos programado visitas a las unidades académicas y sedes regionales para aclarar cualquier tipo de duda que pueda existir”, acotó.

Fue el pasado viernes cuando un grupo de estudiantes tomó el edificio de la FEUCR como medida de protesta por descontento con el directorio de la organización por la cancelación repentina de conciertos en la Semana U.

Estos hechos llevaron a la renuncia de Artemisa Villalta, presidenta de la FEUCR, pero los estudiantes exigen la dimisión completa del Directorio de la Federación de Estudiantes, es decir, de otras 10 personas.



La organización tenía un presupuesto de ₡43 millones para las actividades de la Semana U. Los estudiantes piden documentos detallados del manejo del dinero.