Recta final: jornada clave del fútbol tico comienza este viernes

El campeonato nacional entra en su etapa de definiciones: liderato, cuarto lugar y descenso.

Este viernes comienza la jornada 15 con el desarrollo de un partido vital: Cartaginés ante Herediano, un partido en el que la cima podría estar en juego dependiendo de lo que suceda este domingo en el choque entre Saprissa y Liberia.

En cuando al cuarto lugar hay otro compromiso crucial entre Sporting FC y Liga Deportiva Alajuelense.

Ni qué decir en cuanto al descenso, pues habrá casi que una final entre San Carlos y Guadalupe FC. Los Toros del Norte aventajan a los guadalupanos con seis puntos.

El actual líder es el Herediano con 28 puntos, Saprissa es segundo con 27 y Cartaginés tercero con 26, mientras que Liberia es cuarto con 21.



La jornada:

Viernes

Cartaginés vs. Herediano 8 p. m.

Sábado

Pérez Zeledón vs. Puntarenas FC 6 p. m.

Sporting FC vs. Alajuelense 8 p. m.

Domingo

Saprissa vs. Liberia 3 p. m.

San Carlos vs. Guadalupe FC 6 p. m.