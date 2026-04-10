Recta final: jornada clave del fútbol tico comienza este viernes
El campeonato nacional está en plena etapa de definitoria.
El campeonato nacional entra en su etapa de definiciones: liderato, cuarto lugar y descenso.
Este viernes comienza la jornada 15 con el desarrollo de un partido vital: Cartaginés ante Herediano, un partido en el que la cima podría estar en juego dependiendo de lo que suceda este domingo en el choque entre Saprissa y Liberia.
En cuando al cuarto lugar hay otro compromiso crucial entre Sporting FC y Liga Deportiva Alajuelense.
Ni qué decir en cuanto al descenso, pues habrá casi que una final entre San Carlos y Guadalupe FC. Los Toros del Norte aventajan a los guadalupanos con seis puntos.
El actual líder es el Herediano con 28 puntos, Saprissa es segundo con 27 y Cartaginés tercero con 26, mientras que Liberia es cuarto con 21.
La jornada:
Viernes
Cartaginés vs. Herediano 8 p. m.
Sábado
Pérez Zeledón vs. Puntarenas FC 6 p. m.
Sporting FC vs. Alajuelense 8 p. m.
Domingo
Saprissa vs. Liberia 3 p. m.
San Carlos vs. Guadalupe FC 6 p. m.