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Recta final: jornada clave del fútbol tico comienza este viernes

El campeonato nacional está en plena etapa de definitoria.

Christopher Núñez. CSC
Christopher Núñez. CSC
Por Daniel Jiménez 10 de abril de 2026, 11:41 AM

El campeonato nacional entra en su etapa de definiciones: liderato, cuarto lugar y descenso.

Este viernes comienza la jornada 15 con el desarrollo de un partido vital: Cartaginés ante Herediano, un partido en el que la cima podría estar en juego dependiendo de lo que suceda este domingo en el choque entre Saprissa y Liberia. 

En cuando al cuarto lugar hay otro compromiso crucial entre Sporting FC y Liga Deportiva Alajuelense. 

Ni qué decir en cuanto al descenso, pues habrá casi que una final entre San Carlos y Guadalupe FC. Los Toros del Norte aventajan a los guadalupanos con seis puntos.

El actual líder es el Herediano con 28 puntos, Saprissa es segundo con 27 y Cartaginés tercero con 26, mientras que Liberia es cuarto con 21.

La jornada:

Viernes

Cartaginés vs. Herediano 8 p. m. 

Sábado

Pérez Zeledón vs. Puntarenas FC 6 p. m.

Sporting FC vs. Alajuelense 8 p. m. 

Domingo

Saprissa vs. Liberia 3 p. m. 

San Carlos vs. Guadalupe FC 6 p. m. 

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