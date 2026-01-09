¡Recordatorio para padres! Vea los nuevos uniformes que se usarán a partir de este año

El Ministerio de Educación Pública (MEP) hace un recordatorio a los padres de familia: este 2026 comenzará a regir el reglamento para los nuevos uniformes en todas las escuelas y colegios públicos del país.

Camisas tipo polo, pantalones cortos y tenis son parte de las nuevas opciones para vestir que tendrán los estudiantes.

Lo anterior forma parte de una serie de medidas tomadas por el Consejo Superior de Educación (CSE), que eran opcionales los dos años anteriores, pero obligatorias a partir de este año.

Para los estudiantes de primaria, las camisas tradicionales de botones quedarán atrás para dar paso a camisas tipo polo, de color blanco. Los niños también podrán elegir su calzado, entre zapatos negros o tenis blancos, negros, azules o grises (pueden tener detalles en otros tonos).

Los varones en etapa escolar podrán usar pantalón largo o corto (hasta la rodilla), mientras que las niñas tienen la opción de utilizar pantalón largo o enagua-pantalón.

Para sexto grado, se podrá utilizar una camisa tipo polo con un color distintivo, el cual deberá ser previamente aprobado por el centro educativo.

​Además, para educación física se permitirá una pantaloneta y una camiseta deportiva con colores alusivos al centro educativo.

En el caso de secundaria, se mantendrá el uniforme ya establecido y se aplicarán las mismas medidas sobre el calzado y el uniforme deportivo, siendo estos los únicos cambios anunciados.

Tanto en primaria como en secundaria se permitirá usar botas de hule en aquellas zonas ubicadas en áreas vulnerables a inundaciones, así como en terrenos complejos.

Asimismo, los alumnos indígenas, tanto de primaria como de secundaria, tendrán la opción de utilizar el vestido tradicional propio de su cultura, que incluye sombrero, camisa, pantalón, vestido y otros accesorios tradicionales. También podrán asistir descalzos, en sandalias o cualquiera de las modalidades del Currículo Nacional.

Educación preescolar

Camiseta básica color celeste , cuello en uve, mangas y ruedo con costura doble. El escudo de la institución debe ir al frente al lado izquierdo .

, cuello en uve, mangas y ruedo con costura doble. El .

Pantaloneta color azul con pretina elástica , doble costura, con bolsillo trasero al lado derecho . Las niñas pueden utilizar enagua pantalón .

, doble costura, con . Las niñas pueden utilizar .

En periodos de frío , las niñas y los niños pueden utilizar un buzo deportivo con bolsillo trasero del lado derecho y un suéter estilo sudadera , con cremallera, dos bolsas al frente y gorro. Ambos de color azul oscuro .

, las niñas y los niños pueden utilizar un con bolsillo trasero del lado derecho y un , con cremallera, dos bolsas al frente y gorro. Ambos de .

Zapatos tenis color negro o azul oscuro, medias azules. Si se quiere, una gorra azul oscuro para protegerse del sol. El bulto o bolsito no es requerido.

Según el MEP, estos cambios buscan mejorar la adaptación al clima, la comodidad, la igualdad, la concentración en el aprendizaje, la seguridad y la salud de los estudiantes.