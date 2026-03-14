Recope solicita aumento en gasolina, diésel y gas para cocinar tras conflicto en Medio Oriente

La gasolina regular, el diésel y el gas para cocinar tendrán aumentos en sus precios durante la primera quincena de abril, según la solicitud presentada por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El ajuste responde al impacto del conflicto en Medio Oriente, que ha disparado el precio internacional del petróleo. El barril de referencia WTI, adquirido por Recope, pasó de costar 67 dólares antes del inicio de la guerra a rondar actualmente los 100 dólares.

De aprobarse la solicitud, los nuevos precios serían los siguientes:

Diésel: aumento de ₡35 por litro, para ubicarse en ₡565.

aumento de ₡35 por litro, para ubicarse en ₡565. Gasolina regular: incremento de ₡21 por litro, para alcanzar ₡628.

incremento de ₡21 por litro, para alcanzar ₡628. Gas licuado de petróleo (GLP): alza de ₡81 en el cilindro de 25 libras, que pasaría a ₡6.834.

alza de ₡81 en el cilindro de 25 libras, que pasaría a ₡6.834. Gasolina súper: tendrá una leve rebaja de ₡1, quedando en ₡632 por litro.

Aunque el precio de la gasolina súper es el más alto y prácticamente no se modifica, el impacto será mayor en el diésel y la gasolina regular, los combustibles más consumidos en el país.

Recope recordó que, aunque el aumento no fue tan alto como se esperaba, la crisis internacional continúa, por lo que recomienda a los consumidores buscar alternativas de ahorro como el uso del transporte público o compartir vehículo.