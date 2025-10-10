Recope proyecta rebaja en precio de gasolinas, pero aumento en Diésel y GLP

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) proyectó este viernes una rebaja en la gasolina y un aumento en el precio del Diésel y el gas licuado de petróleo (GLP).



Así se refleja en la información suministrada hoy a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que con esos datos realizará el ajuste extraordinario de noviembre próximo.



Según las proyecciones de Recope, la gasolina Súper bajará ₡12, pasando el precio por litro de ₡677 a ₡665, mientras que la Regular caerá ₡22: de ₡662 a ₡640.



Con menos suerte correrían los usuarios de Diésel, cuyo litro aumentaría ₡4 (₡556 a ₡560), mientras que el cilindro de gas licuado de 25 libras (el más común) costaría ₡55 más, pasando de ₡7.003 a ₡7.058.

Ajuste combustibles

“El comportamiento de los precios responde a una combinación de factores internacionales que han impactado de forma desigual los distintos productos derivados del petróleo”, dijo Recope.

En el caso de las gasolinas, la institución explicó que la tendencia a la baja se explica, entre otras, por el aumento en los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos.

En el caso del Diésel, las exportaciones marítimas de ese combustible desde Rusia se redujeron a la mitad con respecto a inicios de este año.

“Esta situación se debe a los daños sufridos por varias refinerías rusas, lo que ha limitado la producción y la oferta internacional de ese producto, manteniendo sus precios al alza”, precisó Recope.