Recope propone que su personal pueda arrestar personas que descubra mientras roban combustible

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) presentó este viernes un proyecto de ley para permitir, entre otras, que su personal pueda arrestar a personas que sean descubiertas robando combustible.

La iniciativa es parte de una serie de medidas anunciadas como parte de un “plan integral” para atacar esos delitos que hoy fueron descritos por las autoridades como parte del crimen organizado.

La primera de esas propuestas involucra la creación de la Unidad de Protección Especial de Ductos (UPED), un cuerpo policial adscrito a Recope y que tendría potestades policiales.

“Tendría facultades de aprehensión en flagrancia, situación que hoy la seguridad privada podría hacer lo que se denomina un arresto civil, operaría bajo otro esquema, pero con esto estaríamos oficializando ese tipo de acciones.

“Además, los reportes técnicos ya serían de naturaleza policial, no solo administrativo, esto para efecto de acreditación de evidencia tendría más peso. En fin, es una mejora cualitativa a un grupo ya existente que se ha especializado, que sabe cómo manejar este tipo de ilícitos y que tiene esa experiencia adquirida sobre el terreno”, explicó el ministro de Seguridad, Mario Zamora.

El plan, que reformaría la Ley para Sancionar el Apoderamiento y la Introducción Ilegal de los Combustibles Derivados del Petróleo y sus Mezclas (Ley 9852), también pretende aumentar las penas de cárcel actualmente previstas y además ampliar y tipificar conductas que hoy no son delitos, como el transporte de combustible ilegal.

"La ley actual no cubre toda la cadena de ilícitos como transporte, comercialización y otros. Entre el año 2020 y el 2025 se han realizado 860 denuncias en sede judicial de las cuales solo 63 cuentan con sentencia, 217 fueron archivadas y 580 casos siguen activos.

“Las sanciones son insuficientes frente a la gravedad de los daños sociales, económicos y ambientales que hemos visto”, señaló la presidenta ejecutiva de Recope, Karla Montero.

El plan incluye, finalmente, la exigencia de que todo el personal de Recope relacionado con la operación del sistema de combustibles deberá presentar una declaración jurada de situación patrimonial.

Todas estas reformas se incluyen en un proyecto de ley que, según las autoridades, sería presentado al Congreso en las próximas horas.

Zamora instó a los legisladores a darle una vía rápida a la iniciativa para acelerar su aprobación.