Recope propone aumento de hasta ₡136 en combustibles ante guerra en Medio Oriente

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) propondrá aumentar el costo de los combustibles en hasta ₡136 el litro de Diésel, debido a la guerra en Medio Oriente.

También pretende ajustes de hasta ₡85 en el litro de la gasolina Súper y de ₡67 en la Regular.

El planteamiento se hará el próximo viernes a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que tendrá un mes para resolver, por lo que se espera que los nuevos precios entren en vigencia en mayo, explicó en conferencia de prensa la presidenta ejecutiva de la institución autónoma, Karla Montero.

Sin embargo, en un comunicado de prensa circulado tras su intervención, la entidad enfatizó que los precios planteados corresponden a estimaciones con corte a este miércoles, pero los datos oficiales pueden variar para cuando se presente el ajuste tarifario.

La Refinadora señaló que la escalada de tensiones ejerce presión sobre los mercados internacionales, lo que impacta, además del petróleo, los bienes y servicios que dependen del transporte y sus derivados.

Pero la empresa estatal destacó que el tipo de cambio actual (₡468), ha ayudado a moderar parte del impacto de la crisis frente a otras ocurridas en el pasado, como la de Rusia y Ucrania, en el tanto que las compras se hacen en dólares.

Adicionalmente, la institución indicó que cuenta con contratos de suministro y de flete previamente establecidos y con precios fijos, situación que protege al país frente a un encarecimiento del transporte marítimo internacional como el actual.

La entidad agregó que se prevé que en los próximos seis meses se trasladará a los usuarios una devolución de ₡12.000 millones, correspondientes a ahorros conseguidos el año pasado por reducciones en los precios internacionales.

La jerarca garantizó que el país cuenta con suficiente combustible y descartó que vaya a presentarse algún tipo de desabastecimiento producto de la guerra que protagonizan Estados Unidos, Israel e Irán.

Esto por cuanto se ha ejecutado un programa de fortalecimiento de inventarios, particularmente en Diésel y Jet Fuel (combustible de aviación), como medida preventiva para robustecer la capacidad de respuesta ante disrupciones externas.

Adicionalmente, Montero aseguró que se mantienen arribos semanales de buques con producto.

De momento no existen restricciones para la importación de combustible y los contratos de suministro se cumplen con normalidad, según la presidenta ejecutiva; no obstante, no se descarta que en los próximos meses alguna situación vaya a cambiar producto de la evolución del conflicto.

Frente a esa situación, la jerarca llamó a la ciudadanía a hacer un uso eficiente de los combustibles, compartir el carro durante las movilizaciones u optar por el transporte público.