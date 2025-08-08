Recope anuncia aumentos en gasolina Regular y Diésel

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) anunció, este viernes, un futuro aumento en el precio del litro de la gasolina Regular y el Diésel.

Según la institución, la propuesta presentada a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) responde a la alta demanda global y la reducción en la oferta mundial.

“Las variaciones obedecen a factores que escapan completamente del control del país y que están determinados por el comportamiento internacional del mercado de hidrocarburos, el cual ha estado especialmente volátil durante las últimas semanas”, dijo Recope.

En esa lista enumeró el aumento en la demanda internacional del Diésel durante este verano, la presión relacionada con la etapa de vacaciones en Estados Unidos y otras regiones del mundo y las recientes sanciones que la Unión Europea decretó contra Rusia, que precisamente limitan la disponibilidad del Diésel ruso en el mercado internacional.

Así las cosas, Recope propuso a Aresep un aumento de ₡6 por litro en la gasolina Regular y ₡7 en el caso del Diésel.

En el otro extremo, se prevé una rebaja de ₡162 en el precio del cilindro de gas de 25 libras, así como una rebaja de ₡1 en la gasolina Súper.

De aprobarse en el próximo ajuste tarifario, los precios quedarían de la siguiente forma: el litro de gasolina Súper bajaría de ₡664 a ₡663; el de Regular aumentaría de ₡643 a ₡649 y el de Diésel pasaría de ₡557 a ₡564.

El cilindro de gas bajaría de ₡7.284 a ₡7.122.

Aresep deberá analizar esta información y anunciar el ajuste en los próximos días, que sería oficial para setiembre próximo.