Rechazan extradición de "Macho Coca" a Estados Unidos

El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, con sede en Limón, rechazó la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de Estados Unidos contra el costarricense Gilbert Hernán Bell Fernández, alias “Macho Coca”, requerido para enfrentar cargos relacionados con el tráfico internacional de drogas.



La resolución fue emitida a las 2:52 p. m. de este lunes 9 de marzo de 2026, como parte del expediente 25-000135-0016-PE, en el marco de un procedimiento de extradición promovido por autoridades estadounidenses.

Según la solicitud, Bell Fernández es investigado en un proceso federal en Estados Unidos por presuntos delitos de conspiración y posesión de cocaína con fines de distribución.



Noticia en desarrollo.