Reapertura de Ruta 27 será con paso regulado: estas son las medidas para circular por la zona

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) mantendrá cerrado el paso total sobre la Ruta 27 hasta este viernes, luego del enorme socavón que colapsó ambos carriles en el sector de Orotina.



La reapertura parcial será únicamente para vehículos livianos. El paso funcionará con regulación policial y tránsito alternado en ambos sentidos.



El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraim Zeledón, explicó que la medida busca aliviar el congestionamiento vial mientras continúan los trabajos de reparación (ver video adjunto en la portada).

​“Vamos a trabajar en tránsito regulado. En algunos momentos se da circulación en un sentido y en otros momentos en el otro”, indicó el jerarca.

El hundimiento ocurrió la tarde del miércoles durante labores de sustitución de una alcantarilla. La estructura original tenía un diámetro de dos metros y estaba siendo reemplazada por una de tres metros.



Según el MOPT, una cabeza de agua y el taponamiento provocado por troncos generaron el colapso de parte de la alcantarilla y la posterior socavación.



El enorme hueco tiene una profundidad aproximada de 15 metros y afecta completamente ambos carriles de la carretera.

Zeledón aseguró que los trabajos ya estaban contemplados dentro del plan de mantenimiento de la vía concesionada.

​“Ya se había realizado este tipo de trabajo en cuatro o cinco puntos adicionales”, señaló.

El ministro confirmó que la concesionaria asumirá el costo total de las reparaciones.



​“Esto no le va a costar ni al ministerio ni a los costarricenses un solo colón”, afirmó.

Las autoridades instalarán un puente modular tipo Bailey para restablecer el paso completo mientras se desarrolla la solución definitiva.



La estructura temporal estaría lista entre lunes y martes de la próxima semana. El puente permanecería colocado alrededor de 15 días.

​Rutas alternas

El MOPT recomendó a los conductores utilizar rutas alternas mientras se normaliza el tránsito.



Los vehículos pesados deberán circular por la Ruta 1, conocida como Cambronero o Monte del Aguacate.



Los vehículos livianos podrán utilizar la ruta 757, que atraviesa el centro de Orotina.