Realizan primera subasta privada de café en Costa Rica

En un hecho histórico para la caficultura nacional, la finca Monte Copey, propiedad de la familia Navarro Porras y ubicada en Santa María de Dota, realizó la primera subasta privada de café de ultra especialidad en Costa Rica.

El evento, que se desarrolló de forma virtual entre el 8 y el 10 de septiembre, ofreció 12 nanolotes exclusivos que captaron la atención de compradores de todo el mundo durante más de 38 horas de pujas ininterrumpidas.

Para los organizadores, la subasta no solo marcó un precedente por su formato y alcance, sino también por romper el récord del café más caro vendido en el país en 2025.

El lote Prototype Monte Azul, variedad Geisha con proceso natural, alcanzó un precio de $101 por libra, más de diez veces el valor de referencia en la Bolsa de Nueva York. En promedio, cada quintal se vendió en cerca de $3.000, consolidando el hito como la primera subasta con cafés producidos exclusivamente por una sola familia costarricense.

En 2014, Monte Copey obtuvo el primer, segundo, cuarto y quinto lugar en el certamen Taza de Excelencia, además de ser el café utilizado por el japonés Hidenori Izaki para ganar el Campeonato Mundial de Baristas ese mismo año. Sus cafés son reconocidos por su dulzura, complejidad y consistencia en taza.

“Con esta subasta buscamos crear un puente directo entre nuestra finca y los compradores más apasionados del mundo del café. Cada nanolote representa nuestra esencia, la tradición de nuestra familia y la innovación que hemos cultivado con los años”, afirmó Enrique Navarro Porras, productor de Monte Copey.

Para esta edición, la familia preparó cafés con procesos naturales de intensas notas frutales y gran dulzura, así como lavados con perfiles florales y limpios. Todos fueron cultivados en la región de Los Santos, bajo prácticas ambientales sostenibles y con trazabilidad total, lo que refuerza su exclusividad y valor en el mercado internacional.

Navarro concluyó diciendo que "este evento abre un nuevo capítulo para el café de especialidad costarricense, demostrando que un productor puede conectar directamente con mercados de alto valor en países como China, Japón, Dubái, Emiratos Árabes, Europa y Estados Unidos, ofreciendo transparencia, calidad y acceso a ediciones limitadas de clase mundial".