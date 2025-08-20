Real España apelará castigo de 10 partidos a Jeaustin Campos

El técnico costarricense Jeaustin Campos fue castigado con 10 partidos por Concacaf y este miércoles el Real España envió un comunicado en el que anuncia que apelará.

"Comenzaremos un procedimiento de apelación de apelación con el fin de aportar los elementos que consideramos pertinentes para su análisis", cita el comunicado.

El Comité Disciplinario de Concacaf anunció este martes una fuerte sanción impuesta al técnico Campos, luego de los gestos realizados al finalizar el partido ante Municipal por Copa Centroamericana.

Según el informe oficial, tras revisar las pruebas y la documentación recopilada durante la investigación, se determinó que Campos incurrió en gestos discriminatorios, lo que constituye una falta grave dentro del Código Disciplinario del organismo.

“Después de revisar las pruebas y la documentación recopilada durante su investigación, y de acuerdo con el Código Disciplinario aplicable, el Comité ha impuesto al señor Campos una suspensión de diez partidos por el uso de gestos discriminatorios.

“La decisión del Comité Disciplinario está en línea con la política de tolerancia cero de Concacaf contra los comportamientos discriminatorios y racistas en el fútbol”, explicó el organismo mediante un comunicado.

Campos deberá cumplir su suspensión durante los próximos partidos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 y en futuras ediciones de la competencia regional en el que sea elegible para participar.

Hasta el momento, ni el club hondureño ni el propio entrenador se han referido al tema en respuesta a la sanción.

Una vez concluido el juego, el técnico costarricense se llevó la mano a la boca y visualizó la gradería, en un acto que se tomó como si estuviera haciendo referencia a los indios, lo que muchos consideraron ofensivo.

Jeaustin Campos recibió 10 partidos de suspensión en competiciones de Concacaf tras los gestos discriminatorios a los aficionados de Municipal.

Días después, el propio estratega, en entrevista con la periodista Merlyn Villarreal, explicó que le hablaba a un amigo suyo en la gradería y hacía referencia a que el juego había sido aburrido.

Con esta decisión, Concacaf busca enviar un mensaje claro de cero tolerancia para actitudes discriminatorias dentro y fuera del terreno de juego.