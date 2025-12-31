Reabren paso por Ruta 32

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó este miércoles, minutos antes del mediodía, de la reapertura del paso por la Ruta 32.

La importante vía que comunica el Valle Central con el Caribe se había cerrado desde horas de la madrugada debido a la caída de material en la zona montañosa del Zurquí.

La situación provocó importantes presas en ambos sentidos desde muy temprano.

El MOPT pidió a los conductores circular con precaución mientras se regulan las condiciones del tránsito.

